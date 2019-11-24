بلايلي على رأس المُرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي محلي
سيتنافس الدولي الجزائري يوسف بلايلي على لقب أفضل لاعب إفريقي محلي للعام الجاري.
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