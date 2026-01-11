بلايلي: “فخورون بكم في الفوز والخسارة”

أبدى الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، لاعب نادي الترجي التونسي، دعمه الكبير لعناصر المنتخب الوطني، بعد اقصائهم المر من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ونشر بلايلي، تعليقا عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، عقب اقصاء المنتخب الوطني من “كان 2025″، قال فيه: “فخورون بكم في الفوز والهزيمة”.

كما أضاف الدولي الجزائري: “كنتم ولا زلتم أبطالنا.. قدر الله وما شاء فعل.. تحيا الجزائر”.

يذكر أن يوسف بلايلي، غاب عن نهائيات كأس أمم إفريقيا بداعي الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.