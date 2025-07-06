بلايلي في طريقه إلى مولودية الجزائر.. الترجي التونسي يردّ !

وضعت إدارة نادي الترجي الرياضي التونسي حدًا للتكهنات التي راجت مؤخرًا حول إمكانية رحيل نجم الفريق يوسف بلايلي إلى نادي مولودية الجزائر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت قناة “نسمة” التونسية، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، بأن إدارة نادي “باب سويقة” قررت غلق الباب نهائيًا أمام أي عرض يخص اللاعب الجزائري، مشددة على تمسّكها بخدماته، بالنظر إلى ما يقدمه من إضافة كبيرة على المستويين الفني والمالي.

وأكدت المصادر ذاتها أن بلايلي يحظى بثقة الجهاز الفني والجماهير على حد سواء، خاصة بعد الأداء اللافت الذي بصم عليه في كأس العالم للأندية، حين سجل هدفًا حاسمًا أمام نادي لوس أنجلوس إف سي الأمريكي، مما ساهم في رفع أسهم النادي على المستوى الدولي.

ويُعتبر ابن مدينة وهران، من الركائز الأساسية في كتيبة الترجي، حيث شكّل نقطة قوة واضحة في تشكيلة الفريق، مما يجعل مسألة التخلي عنه غير واردة في الوقت الحالي.

وكانت وسائل إعلام تونسية، قد أذاعت أخبارا مفادها إمكانية عودة بلايلي إلى الدوري الجزائري، خلال الساعات القليلة الماضية، من بوابة مولودية الجزائر الذي سبق له حمل ألوانه.