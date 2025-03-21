بلايلي: “قدمنا مباراة جيدة أمام بوتسوانا وحققنا الأهم بضمان الفوز”

ثمّن الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، الفوز الذي حققه رفقة المنتخب الوطني، اليوم الجمعة، بثلاثية مقابل هدف على حساب مضيفهم منتخب بوتسوانا.

وصرح بلايلي، للتعلفزيون العمومي، عقب هذا الفوز: “قدمنا مباراة في المستوى أمام بوتسوانا، وتمكنا من تحقيق الأهم بفوزنا في المباراة”.

وبخصوص مردوده في هذا اللقاء، رد بلايلي: “سواء لعبت أساسيا، أو كبديل لبضع دقائق، أنا جئت من أجل تقديم الإضافة للمنتخب الوطني”.

يذكر أن يوسف بلايلي، شارك بديلا في مباراة الخضر، وبوتسوانا، وساهم بتمريرة حاسمة في الفوز المحقق بثلاثية مقابل هدف.