بلايلي “كره حياتو” ويقوم بهذه الخطوة

لايزال مُستقبل الدولي الجزائري، يوسف بلايلي مع “أونجي”، غير واضح المعالم، بسبب رغبته في الرحيل ورغبة إدارته في الإحتفاظ به.

وأشارت آخر الأخبار، بأن النجم السابق لاتحاد العاصمة “كره حياتو” من النشاط مع الفريق الرديف فقط، ويريد تغيير الأجواء سريعا.

وكان صاحب المُراوغات السحرية، شوهد منذ أيام في شوارع العاصمة، مما عزز فرضية إمكانية عودته لـ”لياسما” قبل غلق الميركاتو الشتوي.

وكان رئيس “أونجي”، سعيد شعبان، في تصريحات لـ”النهار أون لاين”، أكد بأن إبن الباهية وهران باق في فرنسا ولن يُغير الفريق.

ويأتي رفض رجل الأعمال الجزائري، لرحيل بلايلي لعلمه بقيمته في سوق التحويلات الجزائرية والعربية مما جعله يرفض تسريحه دون مُقابل.