بلايلي :” لعبت من كل أعماق قلبي وهدفي إسعاد جمهور الشناوة”

أبدى نجم فريق مولودية الجزائر يوسف بلايلي سعادته الكبيرة بقيادة رفائه للتأهل إلى نهائي كأس الجزائر على حساب شباب قسنطينة.

وقال يوسف بلايلي في تصريح له عقب المباراة للتلفزيون العمومي “الحمد لله، كانت المباراة صعبة أمام فريق يلعب كرة قدم نظيفة، أهدفي هذا الفوز إلى جميع الجمهور لفريق مولودية العاصمة”.

كما أضاف بلايلي “نحارب من أجل الألوان، و اهدي التأهل إلى العائلة، التأهل إلى 10، لعبت من كل أعماقي قلبي، وإن شاء الله سنقدم الأفضل مستقبلا”.

وكان الفريق العاصمي قد فاز أمام السياسي بثنائية مقابل واحد بملعب ميلود هدفي بمدينة وهران.