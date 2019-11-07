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بلايلي: “لهذا السبب فضلت الأهلي على أندية أوروبية”

الرياضة
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بلايلي: “لهذا السبب فضلت الأهلي على أندية أوروبية”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف الدولي الجزائري يوسف بلايلي، أنه تلقى العديد من العروض خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، قبل انضمامه لنادي الأهلي السعودي.

وصرح بلايلي، في حوار لصحيفة “البلاد” السعودية: “كان لدي أكثر من عرض، من أندية عربية وأوروبية، من ضمنها عرضان سعوديان، من النصر والأهلي”.

وأوضح: “اختياري للأهلي ليس بسبب الأموال، لأن النصر قدم لي عرضا مناسبا، لكنني فضلت الأهلي، بالنظر لطريقة تعاملهم معي، واصرارهم على خدماتي”.

وتابع يوسف بلالي: “من أول وهلة فضلت عرض الأهلي بارتياح، لأنه ناد كبير، بالإضافة لرغبة والدي في أن ألعب للأهلي”.


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