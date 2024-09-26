بلايلي متهم بمغادرة الترجي التونسي لحضور زفاف المغني جليل باليرمو !

اتهم الدولي الجزائري يوسف بلايلي بمغادرة الترجي التونسي، قبل أيام، صوب الجزائر لحضور حفل زفاف المغني جليل باليرمو .

وأحدث يوسف بلايلي جدلاً كبيراً وسط الإعلام التونسي وفي إحدى الحصص التلفزيونية المختصة في الشأن الرياضي في تونس. بسبب مغادرته المفاجئة، شأنه شأن شقيقه فارس بلايلي مهاجم مستقبل سليمان التونسي.

وكان بلايلي قد طلب من إدارة “المكشخة” منحه الضوء الأخضر للمغادرة، لأسباب شخصية تتعلق بتسوية وضعيته مع القضاء.

ويبدو أن الإعلام التونسي ، لم يهضم التألق اللافت لابن مدينة الباهية مع الترجي، وهو الذي يبدع كل أسبوع الدوري التونسي ورابطة الأبطال الإفريقية.

c إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]