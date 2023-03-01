بلايلي مرشح لجائزة جديدة في ناديه

رشح نادي أجاكسيو الفرنسي، اليوم الأربعاء، لاعبه الدولي الجزائري يوسف بلايلي لجائزة جديدة، بعد تألقه في المواجهة الأخيرة تروا برسم الجولة 25 من الليغ1.

ونشر نادي أجاكسيو عبر صفحته الرسمية عبر الفايسبوك، قامة اللاعيبن المرشحين لجائزة أفضل لاعب بالفريق لشهر فيفري الماضي.

وتم ترشيح الدولي الجزائري بلايلي، رفقة زميليه بالفريق منعم الإدريسي، ومحمد يوسف.

وأوضح النادي الفرنسي، أن التصويت على لاعب الشهر،سيكون التصويت عبر تطبيق النادي عبر الأندرويد وآبل.

وشارك اللاعب يوسف بلايلي، مع فريقه خلال شهر فيفري في 3 مقابلات، قدم تمريرة حاسمة ضد أنجي، وسجل هدفا ضد تروا.

كما نال كذلك جائزة رجل المقابلة خلال المواجهة التي فاز بها فريقه بنتيجة 2.1.