بلايلي مرشح للبقاء في أوروبا

يسعى نادي بريست الفرنسي للاحتفاظ بخدمات نجمه الدولي الجزائري، يوسف بلايلي الذي ينتهي عقده مع نهاية الموسم الحالي.

وكشف موقع “فووت ميركاتو” الفرنسي، عن سعي مسؤولي بريست، لتمديد عقد بلايلي قبل نهاية الموسم الجاري.

كما أوضح ذات المصدر، بأن إدارة بريست تسعى لتفعيل بند في عقد بلايلي، والذي يسمح لها بتمديد عقده لموسم آخر.

يذكر أن، إبن الباهية وهران التحق بالفريق الفرنسي بريست خلال الميركاتو الشتوي المنصرم، في صفقة انتقال حر.