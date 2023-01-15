بلايلي معنيا بمواجهة أجاكسيو و المستضيف موناكو

يتواجد الدولي الجزائري يوسف بلايلي في القائمة المعنية بمباراة فريقه اجاكسيو أمام مستضيفه موناكو في منافسة الليغ 1.

وستجري المباراة بملعب “لويس الثاني” ضمن الجولة 19 من البطولة الفرنسية.

كما سيلعب بلايلي المباراة بشكل أساسي بنسبة كبيرة جدا، بعد تألقه الملفت للانتباه في التحديات المقبلة التي اجراها النادي الكورسيكي.

كما ستكون الفرصة مواتية لابن مدينة الباهية لمواصلة إمتاع الجمهور وتعزيز رصيده التهديفي.

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