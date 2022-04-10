بلايلي معنيا بمواجهة بريست ونانت في الليغ 1

سيكون الدولي الجزائري يوسف بلايلي معنيا بمباراة فريقه بريست أمام نانت اليوم الاحد في الجولة 31 من الليغ 1.

كما ستجرى المباراة داخل القواعد بملعب “فرانسيس جينه لي”.

ومن المنتظر. أن يعود إبن الباهية إلى المشاركة بعد أيام سوداء عاشها إثر الإقصاء المر رفقة المنتخب الوطني من التأهل إلى مونديال قطر.

يذكر. ان يوسف لم يشارك ولا دقيقة منذ اخر مباراة له مع الخضر.

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