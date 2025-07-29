بلايلي مقترح على أولمبيك مارسيليا !

تلقى نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، الذي يسعى لتعزيز صفوفه بالنجم البرازيلي نيمار جونيور، مقترحا من أجل التعاقد مع الدولي الجزائري، ولاعب نادي الترجي التونسي، يوسف بلايلي.

وأعاد الصحفي الفرانكو جزائري، نبيل جليت، نشر صورة لبلايلي. بألوان “لوام” عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس”.

كما أرفق ذات الصحفي، الصورة بتعليق قال فيها: “مارسيليا يضيّع وقته مع نيمار. البرازيلي الوحيد الذي شاهدته في مونديال الأندية.. على بُعد ساعة فقط”.

يُشار إلى أن نجم “الخضر” الذي ارتبط مؤخرا بالعودة إلى مولودية الجزائر. حمل ألوان 3 أندية فرنسية. ويتعلق الأمر بكل من أونجي وبريست وأجاكسيو.

ولم تكن تجربة بلايلي. مع أونجي وبريست مثالية، عكس ما كان عليه الأمر رفقة أجاكسيو. الذي لعب له 17 مباراة موسم 2022-2023. سجل خلالها 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.