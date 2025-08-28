بلايلي ممرراً حاسماً في مواجهة الترجي ومستقبل بسليمان

واصل النجم الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، تقديم عروضه القوية رفقة ناديه الترجي الرياضي التونسي.

إذ لعب دورًا حاسمًا في منح التقدم لفريقه في المواجهة أمام المستقبل الرياضي بسليمان.

ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة التونسية. الجارية فعالياتها حاليا بملعب “رادس”.

بلايلي بصم على تمريرة حاسمة جديدة في الدقيقة 45+، حين نفذ ركنية متقنة وجدت رأسية زميله يان ساس، الذي أسكن الكرة الشباك.

ليؤكد الدولي الجزائري مجددًا علو كعبه في الكرات الثابتة وقدرته على صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة.

هذه التمريرة الحاسمة هي الثالثة لبلايلي هذا الموسم، بالإضافة لهدفين سجلهما في أربع مباريات فقط خاضها مع “المكشخة”.

ويعَدُّ بلايلي أحد أبرز ركائز الترجي منذ انضمامه، إذ ساهم بشكل مباشر في تتويج الفريق بكأس السوبر التونسي عقب تسجيله الهدف الوحيد في شباك الملعب التونسي.

أما في منافسات الدوري، فقد كانت له بصمة ظاهرة خلال المواجهة أمام شبيبة القيروان. بتسجيله هدفًا وتقديمه تمريرتين حاسمتين في المباراة التي انتهت برباعية نظيفة لصالح الترجي.

الأرقام التي يسجلها بلايلي منذ بداية الموسم تعكس عودته القوية إلى أجواء المنافسة، وتبرهن على جاهزيته البدنية والفنية العالية، ما يعطي دفعة قوية للترجي في سعيه نحو الألقاب المحلية والقارية.