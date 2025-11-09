بلايلي مهدد بتضييع الـ “كان” وبطولة كأس العرب !

يتجه اللاعب الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، نحو تضييع كأس أمم إفريقيا والبطولة العربية على حد سواء، بسبب إصابة خطيرة تعرض لها اليوم الأحد.

وغادر بلايلي “داربي” تونس، بين ناديه الترجي والغريم النادي الإفريقي. متأثرا بإصابة بعد مرور 21 دقيقة فقط، من انطلاق اللقاء المندرج ضمن الجولة الـ 14.

وجاءت إصابة بلايلي، بعد تدخل عنيف من مدافع الإفريقي. واتضح أن الأمر يتعلق بإصابة على مستوى الركبة، ما يعني غيابه لفترة لن تكون قصيرة.

وفي انتظار إجراءه للفحوصات الطبية اللازمة، فإن حظوظ بلايلي. بعد هذه الإصابة في لعب الـ”كان” مع المنتخب الأول أو البطولة العربية مع المنتخب الرديف، تضاءلت بشكل كبير. لاسيما وأن الأمر يتعلق بنفس مكان إصابته في لقاء الصومال أكتوبر الماضي، والتي جعلته يعفى من اللقاء الموالي أمام أوغندا.

يشار إلى أن المنتخب الأول، سيشارك في الـ”كان” في الفترة ما بين الـ 21 ديسمبر 2025 والـ 18 جانفي 2026. بالمغرب. بينما سيكون المنتخب الرديف، على موعد مع خوض غمار كأس العرب. في قطر ما بين الـ 1 والـ 18 ديسمبر 2025.