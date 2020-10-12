بلايلي مُطالب بتقديم تعويض خيالي للأهلي السعودي

إزدادت وضعية الدولي الجزائري يوسف بلايلي تعقيدا، في الساعات الماضية، بعدما طالبه نادي الأهلي السعودي، بتعويضات مالية ضخمة لفسخ عقده.

وكشف عبد الإله مؤمنة، رئيس الأهلي، بأن إدارته راسلت لاعبها، وتريد أن يدفع لها قيمة مالية تصل لـ5 ملايين دولار.

ويبدو بأن “الراقي”، عازم على تضييق الخناق بكل الطرق الممكنة، على نجمه السابق والذي غادر الفريق دون سابق إنذار.

وكان بلايلي يأمل الحصول على وثائق تسريحه من الفيفا، ولكن الأمور لا تسير في الطريق لحد الآن.

ويبقى بطل إفريقيا، دون فريق الى غاية كتابة هذه الأسطر، ليضع مشواره الإحترافي بين قوسين بسبب تسيير أعماله بطريقة هاوية