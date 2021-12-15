بلايلي: “نحطو كل شيء للفوز باللقب أمام تونس”

أعرب نجم المنتخب الوطني يوسف بلايلي عن سعادته بالفوز المحقق سهرة اليوم أمام المنتخب القطري والتأهل إلى نهائي كأس العالم للمنتخبات العربية أمام تونس.

وتحدث يوسف بلايلي ل قناة الكأس بعد تتويجه بلقب رجل المباراة أمام المنتخب القطري قائلا:

“هاردلك للمنتخب القطري، أهدي هذا الفوز للشعب الجزائري، لقد كانت مباراة أمام فريق يملك مستوى عالي، الآداء كان رائعا من الجانبين الحمد لله قدمنا لي علينا”

وبخصوص النهائي أمام المنتخب التونسي قال بلايلي: “ستكون مباراة داربي أمام مننتخب تونس “نحطو” كل شيء للفوز بهذا اللقب”.