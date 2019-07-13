بلايلي: “نحن مجموعة واحدة وهدفنا واحد هو إحراز الكأس”

الرياضة
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بلايلي: “نحن مجموعة واحدة وهدفنا واحد هو إحراز الكأس”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد الدولي الجزائري يوسف بلايلي، أن الهدف الأساسي للاعبي الخضر، هو تجاوز عقبة منتخب نيجيريا، والتتويج بالتاج الإفريقي.

وصرح بلايلي، اليوم السبت، في المنطقة المختلطة للخضر: “نحن مجموعة واحدة، كل اللاعبين قدمو الدعم لبونجاح، وعطال، بعد مباراة كوت ديفوار، وهدفنا واحد هو إحراز الكأس”.

وأضاف: “المعنويات مرتفعة خاصة بتواجد جماهيرينا، بلغنا النصف نهائي، وسنعمل كل ما بوسعنا لبلوغ الدور النهائي”.

وتابع يوسف بلايلي: “المباراة الماضية، كانت أول مرة نلعب على الساعة السادسة، عرفنا كيف نسير المباراة، والآن علينا أن نحسن تسيير مباراتنا المقبلة لبلوغ النهائي”.


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