بلايلي: “نريد التأهل للدور المقبل في صدارة المجموعة” !

وقال “بلايلي” في تصريح لموقع “الكاف”: “منتخب السنغال يلعب كرة قدم جميلة، ونحن إنّ شاء الله سنحضر جيدا لهذه المباراة لكي نفوز بالنقاط الثلاث ونتأهل كأول المجموعة”.

وأضاف: “شكرا للجمهور الجزائري الذي ساندنا وإن شاء الله سنفرحهم أكثر خلال البطولة”.

Beating Kenya 🗣

Early final against Senegal 🗣

A message to #LesVerts fans 🗣

.@YBelaili spoke about the 3 points and more… 🗨 #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/iupbHUeboS

— CAF (@CAF_Online) June 23, 2019