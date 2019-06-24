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بلايلي: “نريد التأهل للدور المقبل في صدارة المجموعة” !

الرياضة
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بلايلي: “نريد التأهل للدور المقبل في صدارة المجموعة” !
بقلم أمير بهلول

أكد “يوسف بلايلي” أن لاعبو الخضر مستعدون لمواجهة منتخب “السنغال” في ثاني مباريات الخضر هذا الخميس في كأس إفريقيا.

وقال “بلايلي” في تصريح لموقع “الكاف”: “منتخب السنغال يلعب كرة قدم جميلة، ونحن إنّ شاء الله سنحضر جيدا لهذه المباراة لكي نفوز بالنقاط الثلاث ونتأهل كأول المجموعة”.

وأضاف: “شكرا للجمهور الجزائري الذي ساندنا وإن شاء الله سنفرحهم أكثر خلال البطولة”.


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