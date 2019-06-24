بلايلي: “نريد التأهل للدور المقبل في صدارة المجموعة” !

أكد “يوسف بلايلي” أن لاعبو الخضر مستعدون لمواجهة منتخب “السنغال” في ثاني مباريات الخضر هذا الخميس في كأس إفريقيا.
وقال “بلايلي” في تصريح لموقع “الكاف”: “منتخب السنغال يلعب كرة قدم جميلة، ونحن إنّ شاء الله سنحضر جيدا لهذه المباراة لكي نفوز بالنقاط الثلاث ونتأهل كأول المجموعة”.
وأضاف: “شكرا للجمهور الجزائري الذي ساندنا وإن شاء الله سنفرحهم أكثر خلال البطولة”.
Beating Kenya 🗣
Early final against Senegal 🗣
A message to #LesVerts fans 🗣
.@YBelaili spoke about the 3 points and more… 🗨 #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/iupbHUeboS
— CAF (@CAF_Online) June 23, 2019
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