بلايلي :”نستحق التتويج ونستهدف الدوبلي”

أكد نجم مولودية الجزائر يوسف بلايلي أحقيتهم في الفوز باللقب هذا الموسم قبل اسدال الستاربأربع جولات.

وقال يوسف بلايلي في تصريح لـ “النهار” عقب المباراة “أهدي الفوز لجمهور الشناوة، الذي يستحق البطولة، الحمد لله ربي وفقنا و استحققنا الفوز”.

كما وعد بلايلي الجمهور العاصمي الفوز بكأس الجمهورية أمام شباب بلوزداد “اعد الجمهور بالفوز بالدوبلي هذا الموسم”.

وكان بلايلي قد وعد سابقا أنصار المولودية في الفوز باللقب و هو ما تحقق له، في انتظار المواسم القادمة.