بلايلي: “نطلب من الأنصار الحضور للملعب بقوة للإحتفال معا”

الرياضة
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بلايلي: “نطلب من الأنصار الحضور للملعب بقوة للإحتفال معا”
بقلم حكيم ش

أكد الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، اليوم الأحد، أن المنتخب الوطني سيخوض اول مباراة له بعد تتويجه بكأس إفريقيا جويلية 2019.

وأضاف في تصريح لوسائل الإعلام، أن سعيد باللعب مرة أخرى للمنتخب وأمام الأنصار وعلى ملعب 5 جويلية.
وكشف لاعب الأهلي السعودي، أن التشكيلة الوطنية حضرت بجدية لمقابلة البنين غدا الإثنين، مضيفا أنهم يريدون الفوز بها.
وطالب بلايلي من الأنصار الحضور بقوة لمباراة الغد حتى تكون بمثابة إحتفالية سويا والإحتفال مع حليش الذي ينهي مشواره مع الخضر .
وبخصوص إنتقاله للدوري السعودي كشف إبن وهران عن سبب إختياره الأهلي رغم وجود عروض عديدة له، حيث قال بان النادي قوي وكذا الدوري السعودي
بالإضافة إلى وجود أصدقاء له بالمملكة جعلته يتخد قرار الإنضمام للاهلي، متمنيا أن تكون تجربة مفيدة تكلل بحصد الألقاب .


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