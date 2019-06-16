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بلايلي: “نطمح للفوز أمام مالي لرفع المعنويات قبل “الكان””

الرياضة
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بلايلي: “نطمح للفوز أمام مالي لرفع المعنويات قبل “الكان””
بقلم كريم.تيغرمت

كشف الدولي الجزائري يوسف بلايلي، عزمه رفقة زملائه، على الفوز بودبتهم أمام منتخب مالي، قصد رفع معنوياتهم قبل موعد “الكان”.

وصرح بلايلي، في هذا الخصوص: “نسعى للفوز في مباراتنا الودية الأخيرة أمام مالي، للرفع من معنوياتنا، والدخول “الكان” بقوة”.

وأضاف مهاجم الخضر: “نحضر في أجواء جد حارة إضافة للرطوبة، قصد التأقلم مع الأجواء التي ستصادفنا بمصر خلال “الكان””.

وتابع: “الناخب الوطني جمال بلماضي، أحسن اختيار مكان التربص، وشخصيا أعرف جيدا الملاعب المصرية، وأتمنى إفادت زملائي بخبرتي”.

وبخصوص مردوده خلال ودية بورندي، صرح يوسف بلايلي: “أمام بورندي أديت فقط ما علي، وأتمنى المواصلة بنفس النسق خلال “الكان”، لتحقيق نتائج إيجابية واسعاد الجماهير الجزائرية”.


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