بلايلي: ” “نعوّل على الذهاب بعيدا في منافسة الكان”

أهدى مهاجم المنتخب الوطني يوسف بلايلي الفوز الذي حققه فريقه أمام منتخب السنغال إلى عائلته الكريمة التي كانت متواجدة بمدرجات ملعب الدفاع الجوي.

وتحدث صاحب الهدف الوحيد في ميكروفون beinsport بعد نهاية المباراة عن الفوز الذي حققه المنتخب الوطني بهدق دون رد أمام منتخب السنغال قائلا:

” الحمد لله على هذا الفوز،نحن نعوّل على أن نذهب بعيدا في هذا المسابقة..أهدي هذا الفوز للوالدة والزوجة تاعي وكل الشعب الجزائري ”

وأضاف: ” أشكر الجمهور الجزائري والمصري الذي شجعنا خلال هذه المباراة وأنا أهديهم هذا الفوز”.