بلايلي: “نملك كل الإمكانيات لتجاوز الدور الأول من المونديال”

أعرب لاعب “الخضر” يوسف بلايلي، عن تفاؤله بخصوص حظوظ المنتخب الوطني، في بطولة كأس العالم 2026.

وأوضح بلايلي، الذي يأمل في اللحاق بـ”المونديال”، بعدما غاب عن كأس أمم إفريقيا الجارية حاليا بالمغرب، بداعي الإصابة، أن “الخضر” قادرون على تجاوز دور المجموعات.

وسيلاقي رفقاء القائد رياض محرز في بطولة كأس العالم. كل من منتخبات الأرجنتين والنسما والأردن، ضمن المجموعة الـ 10.

وعن حظوظ المنتخب، قال بلايلي: “نملك كل الإمكانات لتجاوز دور المجموعات.. أتمنى أن نحقق ذلك، لدينا لاعبون ومدرب ورئيس اتحاد جيد، وقادرون على بلوغ هذا الهدف”.

وواصل نجم الترجي التونسي، في حواره مع الصحفية “الفرانكو-جزائرية” المعروفة باسم ” Sam Footx”: “المجموعة جيدة، وتضم منتخب الأرجنتين. اللعب أمام بطل العالم أثار انتباهي.. نحن نحب اللعب أمام المنتخبات الكبيرة”.