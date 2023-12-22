بلايلي :”نملك منتخبا ممتازا ونستهدف التتويج بكأس إفريقيا “

أبدى الدولي الجزائري يوسف بلايلي ثقته الكبيرة في الكتيبة الوطنية للذهاب بعيدا في كأس أمم إفريقيا التي تنطلق في 13 جانفي القادم بكوت ديفوار.

وقال بلايلي في حواره لموقع “كاف أون لاين” الذي نشر اليوم الجمعة “سنستهدف التتويج بكان كوت ديفوار، سنقدم كل شيء للذهاب بعيدا في “الكان” أمام المنتخبات الإفريقية التي تعتمد على الجانب البدني في اللعب”.

كما أضاف بلايلي “نملك منتخبا ممتازا وسنتنقل إلى كوت ديفوار من أجل تحقيق نتيجة جيدة ولما لا التتويج بكأس أمم إفريقيا”.

وأردف مهاجم مولودية الجزائر “كان الكاميرون، الملعب قام بإعاقتنا ومشاركتنا لم تكن موفقة، لكن في نسخة كوت ديفوار سيكون التتويج هدفنا ونتمنى أن نحقق النجمة الثالثة”.

كما ختم إبن مدينة الباهية “كان 2019 كنا مجموعة واحدة والتتويج باللقب كان هدفنا، قدمنا كل شيء لإسعاد الشعب الجزائري والله وفقنا”.

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