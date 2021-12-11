بلايلي: “نهدي هذا الفوز للشعب الجزائري وهدفنا التتويج بالكأس”
بقلم كريم.تيغرمت
أبدى مهاجم المنتخب الوطني يوسف بلايلي، سعادته الكبيرة بالفوز على منتخب المغرب، والتأهل للدور النصف نهائي من كأس العرب.
وصرح بلايلي، عقب هذه المباراة: “أشكر كل اللاعبين، طاقم المنتخب، وخاصة الجماهير الجزائرية التي ساندتنا اليوم”.
كما أضاف مهاجم الخضر: “أدينا مباراة جيد أمام منتخب مغربي يحسن جيدا لعب كرة القدم، وأهدي هدفي للشعب الجزائري”
وتابع يوف بلايلي: “حاليا سنستمتع بهذا التأهل، وفي الدور النصف النهائي أمام قطر، سنقدم أفضل ما لدينا للتويج بالكأس اهدائها للجزائر”.
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