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بلايلي: “نُريد لعب مونديال قطر والحفاظ على تاجنا القاري”

الرياضة
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بلايلي: “نُريد لعب مونديال قطر والحفاظ على تاجنا القاري”
بقلم أمير بهلول

كشف النجم الجزائري “يوسف بلايلي”، أنه سيسعى رفقة لاعبي المنتخب الوطني للحفاظ على لقب كأس إفريقيا.

وقال “بلايلي” في حوار لبرنامج “gotalk” الذي نُشر على موقع “winwin”: “نسعى للحفاظ على تاجنا القاري”.

وأضاف: “مع المدرب بلماضي نريد التأهل لمونديال قطر 2022، وسنحضر جيدا لتصفيات كأس العالم”.

وتابع: “عندنا فريق قوي ونريد الفوز بكأس إفريقيا للمرة الثالثة في التاريخ”.

وختم كلامه قائلا: “أولا سنحاول التأهل لكأس العالم وفي حالة نجحنا في ذلك فإننا سنذهب بعيدا في المنافسة وسنُسعد الشعب الجزائري”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=973087

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