بلايلي هدافا من جديد ويطرق أبواب “الخضر”

عاد الدولي الجزائري، واللاعب السابق لمولودية الجزائر، يوسف بلايلي، للتألق من جديد رفقة ناديه الترجي التونسي.

ونجح بلايلي، في تسجيل هدف لناديه من ضربة جزاء تحصل عليها بنفسه، في لقاء الجولة الـ 17 من الدوري التونسي، أمام مستقبل سليمان. والذي انتهى في شوطه الأول بتقدم الترجي بنتيجة 3-2.

وبهذا الهدف، وصل ابن الباهية وهران، إلى المساهمة التهديفية رقم 17 في 21 مباراة ما بين الدوري التونسي ودوري أبطال إفريقيا. بواقع 11 هدفا و6 تمريرات حاسمة.

وهي الاحصائيات التي تقربه أكثر من أي وقت مضى. من العودة إلى “الخضر” مجددا، تحسبا لتربص شهر مارس المقبل، وهو الذي لم يستدعَ إلى المنتخب منذ قدوم الناخب الحالي. فلاديمير بيتكوفيتش، مارس 2024.

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