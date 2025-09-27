بلايلي هدافا و بوعالية ممررا حاسما أمام أس فان النيجري

واصل الدولي الجزائري يوسف بلايلي تألقه رفقة نادي الترجي التونسي، بعدما وقع على هدف في مواجهة الإياب أمام أس فان النيجري.

لحساب الدور التصفوي الأول من رابطة أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي تيحتضنه ملعب رادس، اليوم السبت.

بلايلي افتتح باب التسجيل في الدقيقة 20 بعد تمريرة دقيقة من مواطنه، كسيلة بوعالية، غير أن خطأً فادحاً ارتكبه المدافع الدولي أمين توغاي في الدقيقة 36 منح الضيوف فرصة تعديل النتيجة بعدما فقد الكرة على مشارف منطقة العمليات.

لكن الترجي لم يتأخر في استعادة التفوق، إذ تمكن يان صاسي من توقيع الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وباحتساب نتيجة الذهاب التي انتهت بفوز الترجي بثلاثية نظيفة خارج الديار، من بينها هدف للجزائري بوعالية، يكون فريق “باب سويقة” قد حسم تأهله إلى الدور المقبل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (5-1).

