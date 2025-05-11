بلايلي هداف ضد الأولمبي الباجي ويقود الترجي لفوز ساحق

قاد الدولي الجزائري يوسف بلايلي، اليوم الأحد، ناديه الترجي، لتحقيق فوز ساحق، هلى حساب الأولمبي الباجي، لحساب الدوري التونسي.

وشارط بلايلي أساسيا ضمن تشكيلة ناديه الترجي، في مواجهة الأولمبي الباجي، برسم الجولة الـ29 من الدوري التونسي.

وبرز الدولي الجزائري، بقوة في الدقيقة الـ57 من عمر المباراة، من خلال تسجيله الهدف الثاني لصالح الترجي.

وانتهت هذه المواجهة لصالح بوسف بلايلي، وناديه الترجي، بنتيجة خمسة أهداف دون رد، على حساب لأولمبي الباجي.