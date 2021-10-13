بلايلي: “هدفي دائما امتاع الشعب الجزائري واسعاده”

أبدى الدولي الجزائري يوسف بلايلي، سعادته بالفوز العريض الذي حققه الخضر على حساب النيجر، مؤكدا سعيه دائما لامتاع واسعاد الشعب الجزائري.

وصرح بلايلي، عقب هذه المباراة، لتلفزيون “النهار”: “خضنا مباراة صعبة، خاصة بالنظر للحرارة العالية التي ميّزت اللقاء”.

وأضاف نجم الخضر: “رغم ذلك نجحنا في الفوز بنتيجة عريضة، واسعاد الشعب الجزائري، الذي كان ينتظرنا بحماس كبير”.

وتابع يوسف بلايلي: “أنا أسعى دائما لامتاع الشعب الجزائري، واسعاده، وإن شاء الله نتأهل لكأس العالم”.

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