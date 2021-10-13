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الرياضة

بلايلي: “هدفي دائما امتاع الشعب الجزائري واسعاده”

بقلم كريم.تيغرمت
بلايلي: “هدفي دائما امتاع الشعب الجزائري واسعاده”
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أبدى الدولي الجزائري يوسف بلايلي، سعادته بالفوز العريض الذي حققه الخضر على حساب النيجر، مؤكدا سعيه دائما لامتاع واسعاد الشعب الجزائري.

وصرح بلايلي، عقب هذه المباراة، لتلفزيون “النهار”: “خضنا مباراة صعبة، خاصة بالنظر للحرارة العالية التي ميّزت اللقاء”.

وأضاف نجم الخضر: “رغم ذلك نجحنا في الفوز بنتيجة عريضة، واسعاد الشعب الجزائري، الذي كان ينتظرنا بحماس كبير”.

وتابع يوسف بلايلي: “أنا أسعى دائما لامتاع الشعب الجزائري، واسعاده، وإن شاء الله نتأهل لكأس العالم”.

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