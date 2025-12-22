اختار الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، هدفه في مرمى المنتخب المغربي، بمناسبة ربع نهائي كأس العرب 2021، كأجمل هدف في مسيرته الكروية.

وفي حوار مطول خص به بلايلي، الغائب عن “كان 2025” بسبب الإصابة. صانعة المحتوى “الفرانكو-جزائرية” المعروفة باسم “Sam Footx”، عبر منصة “اليوتيوب” قال بلايلي: “هدفي في شباك المغرب هو الأجمل في مسيرتي الكروية”.

وواصل نجم الترجي التونسي: “هذا الهدف له قيمة خاصة، لأنها جاء في بطولة كأس العرب. والتي توجنا بها.”.

مضيفا: “استطعت إسعاد شعبنا، خاصة وأننا كجزائريين نريد الفوز دائمًا بالألقاب.. أهدي هذا الهدف إلى الشعب الجزائري مرة أخرى”.