بلايلي: “هذا بفضل بلماضي والترجي”

كشف الدولي الجزائري يوسف بلايلي، سرّ عودته لمستواه الحقيقي، والنجومية التي أصبح يحظى بها رفقة المنتخب الوطني، خلال نهائيات أمم إفريقيا 2019، الجارية حاليا بمصر.

وأكد يوسف بلايلي، أمس الأحد، عقب الفوز على غينيا، أن الفضل في استعادته لنجوميته، وتألقه، يعود للناخب الوطني جمال بلماضي، الذي أعاد له الثقة من جديد.

ومن جهة أخرى، نوّه مهاجم الخضر، إلى الدور الكبير الذي لعبه ناديه الترجي التونسي، بالوقوف إلى جانبه، في استعادة لياقته ومستواه الحقيقي.

يذكر أن يوسف بلايلي، يعد من اللاعبين الذي برزوا بقوة خلال نهائيات أمم إفريقيا 2019، مؤكدا عودته القوية، قيمته الثابتة كلاعب كبير.