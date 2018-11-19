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بلايلي :”هذا ما منحه لنا بلماضي ولم لا نفوز بكأس إفريقيا”

الرياضة
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بلايلي :”هذا ما منحه لنا بلماضي ولم لا نفوز بكأس إفريقيا”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد العائد لصفوف المنتخب الوطني، يوسف بلايلي بأنه راض عن المُستوى الذي قدمه خلال ظهور كأساسي خلال الفوز أمام “الطوغو”.

وقال لتلفزيون “النهار” :”مُستعد دائما من أجل تلبية نداء الوطن، وسأعمل لأكون في مستوى تطلعات الطاقم الفني من هنا فصاعدا”.

وواصل مُشيدا بـ”بلماضي” :”لقد منح لنا كل شيء، وعرف كيفية تسيير المجموعة، والتحضير الجيد للمُباراة، وهو ما أعطى ثماره أخيرا”.

وختم نجم الترجي الرياضي التونسي :”الآن بعد تأهلنا الرسمي، سنبدأ في التحضير لـ”الكان”، ولم لا نستهدف التتويج بها في الكاميرون”.


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