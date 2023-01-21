بلايلي:” هذا هو أجمل هدف في مسيرتي الكروية”

كشف نجم المنتخب الوطني ونادي أجاكسيو الفرنسي، يوسف بلايلي، عن العديد من الأمور المتعلقة بمسيرته الكروية.

وذلك في أحدث تصريح إعلامي لنجم الخضر يوسف بلايلي، لقناة “Free Ligue 1″، اليوم السبت، والذي قال فيه: “هدفي في مرمى المنتخب المغربي بربع نهائي كأس العرب الأجمل في مسيرتي”.

وأضاف بلايلي: “عندما سدّد الحارس مبولحي كرة الستة أمتار، وقبل أن يحولها المدافع الخصم برأسه، لاحظت خروج الحارس عن مرماه، فقررت التسديد من بعيد”.