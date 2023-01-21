بلايلي:” هذا هو أجمل هدف في مسيرتي الكروية”
كشف نجم المنتخب الوطني ونادي أجاكسيو الفرنسي، يوسف بلايلي، عن العديد من الأمور المتعلقة بمسيرته الكروية.
وذلك في أحدث تصريح إعلامي لنجم الخضر يوسف بلايلي، لقناة “Free Ligue 1″، اليوم السبت، والذي قال فيه: “هدفي في مرمى المنتخب المغربي بربع نهائي كأس العرب الأجمل في مسيرتي”.
وأضاف بلايلي: “عندما سدّد الحارس مبولحي كرة الستة أمتار، وقبل أن يحولها المدافع الخصم برأسه، لاحظت خروج الحارس عن مرماه، فقررت التسديد من بعيد”.
🚨 NOUVELLE INTERVIEW EN LIGNE
Youcef Belaïli, le prodige algérien de l’@ACAjaccio, s’est laissé approcher par @alexandreruiz le temps d’une interview posée. L’occasion de revenir sur sa carrière atypique, sa famille et sa vision du foot !
L’interview 👉 https://t.co/b0Wr8u8jUQ pic.twitter.com/ef8yhd1ydy
— Free Ligue 1 (@FreeLigue1) January 21, 2023