بلايلي وبدران يلهبان النهائي بـ “تغريدة” قبل إنطلاقه بساعات

قام مدافع المنتخب الوطني عبد القادر بدران بتغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” اليوم قبل ساعات من النهائي.

كما تمنى بدران الإطاحة بمنتخب تونس والفوز بنهائي كأس العرب اليوم. وتمنى مدافع الترجي التونسي فوز زميله في المنتخب يوسف بلايلي بجائزة أفضل لاعب في كأس العرب فيفا قطر 2021.

جاء في تدوينة مدافع المنتخب المحلّي التي صاحبتها صورة بلايلي مع لاعبي محاربي الصحراء: “يوسف إن شاء الله جائزة أفضل لاعب في الدورة”.

كما تفاعل نجم المنتخب حاليا يوسف بلايلي مع كلمات زميله فأعاد نشرها على صفحته الرسمية بفيسبوك وكتب: “إن شاء الله”.

ولقي التفاهم الكبير بين الثنائي إشادة و ثناء كبير من قبل الجماهير الجزائرية التي قامت بالتعليق وطالبت الثنائي بجلب كأس العرب إلى الجزائر.

يذكر، أن إبن مدينة الباهية يسير بخطى ثابتة للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدورة بالنظر إلى المستويات المبهرة التي يقدّمها.

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كما قطع المنتخب الوطني الجزائري تأشيرة التأهل إلى نهائي كأس العرب، بعد الفوز المحقق الأربعاء الماضي أمام المنتخب القطري بنتيجة 2-1.

و سجل المدافع جمال بن العمري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ59 من عمر المباراة بعد تحويل مسار كرة زميله بن عيادة. قبل أن يعدل النتيجة المنتخب القطري في الدقيقة عن طريق اللاعب منتاري في الدقيقة 90+7.

وانتهى لقاء الأشقاء بين المنتخب الوطني الجزائري ونظيره المصري بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

ومنح محمد أمين توغاي التقدم للخضر في الدقيقة الـ19 بينما عدل عمرو السولية لمصر من ركلة جزاء في الدقيقة الـ60.

المواجهة التي جرت بملعب الجنوب بقطر تدخل لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لمنافسة كأس العرب للمنتخبات فيفا قطر 2021.

وحقق منتخب الجزائر للمحليين، السبت، التأهل للدور النصف نهائي من بطولة كأس العرب، على حساب المنتخب المغربي.

كما احتكم الفريقين لضربات الترجيح، والتي ابتسمت للمنتخب الوطني للمحليين، أين انتهت بنتيجة 5-3.