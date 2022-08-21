بلايلي وبلقبلة أساسيان رفقة بريست في مواجهة أنجي

يواجه الدوليان الجزائريان، يوسف بلايلي، وهاريس بلقبلة، رفقة ناديهما بريست، اليوم الأحد، مضيفهم أنجي، ضمن الجولة الثالثة من الليغ1.

ونشرت نادي بريست، تشكيلته الأساسية في هذه المواجهة، والتي ضمت كل من يوسف بلايلي، ومواطنه بلقبلة.

كما يعول مدرب بريست، على جاهزية الثنائي الجزائري، سعيا في العودة بنتيجة ايجابية من ملعب أنجي.

ومن جهتهما يسعى كل من بلقبلة، وبدرجة أكبر يوسف بلايلي، قايدة الفريق لتحقيق الفوز، لفرض مكانتهما الأساسية في تشكيلة بريست.

وفي المقابل، سيبدأ الدولي الجزائري الآخر، الياس شتي، هذه المباراة رفقة ناديه أنجي، من على كرسي البدلاء.