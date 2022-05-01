بلايلي وبلقبلة أساسيان في مواجهة كليرمون فوت

يواجه الدوليان الجزائريان يوسف بلايلي، وهاريس بلقبلة، اليوم الأحد، رفقة ناديهما بريست، نادي كلبيرمون فوت، ضمن الجولة الـ35 من الليغ1.

وكشف نادي بريست عبر حسابه الرسمي، تشكيلته الأساسية في هذه المباراة، والتي ضمنت اسمي كل من بلايلي، وبلقبلة.

كما يأتي اعتماد المدرب زكريان، على بلايلي، أساسيا لثاني مرة على التوالي، نظير تألقه في المباراة الماضية أمام ميتز

يذكر أن كل من يوزسف بلايلي، وهاريس بلقبلة، ضمنا بقاء ناديهما بريست في الليغ 1 الفرنسية المسوم المقبل.