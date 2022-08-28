بلايلي وبلقبلة أساسيين رفقة بريست وسليماني بديلا

يواجه الثلاثي الجزائري يوسف بلايلي، هاريس بلقبلة، واسلام سليماني، رفقة ناديهما بريست، ضيفهم مونبوليي ضمن الدوري الفرنسي.

وكشفت إدارة بريست تشكيلتها الأساسية لهذه المباراة، والتي ضمت الثنائي يوسف بلايلي، وهاريس بلقبلة.

كما تواجد هداف المنتخب الوطني، والمستقدم الجديد لنادي بريست، ضمن قائمة البدلاء، في هذه المباراة.

ومن المقرر أن يمنح مدرب بريست، بعض دقائق اللعب لسليماني، خلال الشوط الثاني من هذه المواجهة.