بلايلي وبلقبلة أساسيين رفقة بريست وسليماني بديلا
بقلم كريم تيغرمت
يواجه الثلاثي الجزائري يوسف بلايلي، هاريس بلقبلة، واسلام سليماني، رفقة ناديهما بريست، ضيفهم مونبوليي ضمن الدوري الفرنسي.
وكشفت إدارة بريست تشكيلتها الأساسية لهذه المباراة، والتي ضمت الثنائي يوسف بلايلي، وهاريس بلقبلة.
كما تواجد هداف المنتخب الوطني، والمستقدم الجديد لنادي بريست، ضمن قائمة البدلاء، في هذه المباراة.
ومن المقرر أن يمنح مدرب بريست، بعض دقائق اللعب لسليماني، خلال الشوط الثاني من هذه المواجهة.
Et voici le 𝗫𝗜 brestois pour le match face à @MontpellierHSC ! 👇#SB29MHSC | #TeamPirates 🏴☠️ pic.twitter.com/XhemcyTJPD
— Stade Brestois 29 (@SB29) August 28, 2022
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