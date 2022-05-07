بلايلي وبلقبلة ضمن التشكيلة الأساسية لبريست في مواجهة ستراسبورغ
بقلم كريم تيغرمت
يشارك الدوليان الجزائريان يوسف بلايلي، وهاريس بلقبلة، اليوم السبت، رفقة ناديهما بيرست، في المواجهة التي ستجمعهم بالضيف ستراسبورغ لحساب الليغ1.
وكشف الحساب الرسمي لنادي بريست، عن التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها هذه المواجهة، والتي ضمّت اسمي بلايلي وبلفبلة.
كما يعوّل نادي بريست، على الديناميكية الجيدة التي يتواجد عليها لاعبيه الجزائريين، في الإطاحة بضيفهم ستراسبورغ.
📋 Le 𝙊𝙣𝙯𝙚 𝙙𝙚 𝙙𝙚́𝙥𝙖𝙧𝙩 concocté par Michel Der Zakarian pour affronter le @RCSA ⤵#TeamPirates 🏴☠️ | #SB29RCSA pic.twitter.com/OQXWrbATCJ
— Stade Brestois 29 (@SB29) May 7, 2022
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