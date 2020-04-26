بلايلي وبن العمري في نفس الفريق الموسم القادم !!

يواصل فريق أهلي جدة السعودي اصراره على ضم المدافع المحوري الجزائري لفريق الشباب “جمال الدين بن العمري” خلال الميركاتو الصيفي القادم.

موقع كووورة العربي كشف اليوم الأحد أن مدرب “الراقي” “فلادان ميلويفيتش” هو من أوصى الإدارة الأهلاوية بالتعاقد مع بطل إفريقيا رفقة الخضر.

ذات التقرير أضاف أن إدارة الفريق الأخضر تريد استغلال المشاكل الكثيرة التي حصلت مؤخرا بين مسييري الشباب وبن العمري للحصول على توقيع الآخير.

يذكر أن بن العمري يرتبط بعقد مع الليوث إلى غاية 2021 بينما يحمل مواطنه يوسف بلايلي ألوان الأهلي منذ الصائفة الماضية.