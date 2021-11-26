بلايلي وبن العمري هدافان في كأس قطر

تألق أمسية اليوم الجمعة يوسف بلايلي و مواطنه جمال الدين بن العمري في منافسة كأس أوريدو القطرية مع فريقهم قطر.

وقاد ثنائي المُنتخب الوطني الجزائري ناديهم للفوز على الضيف الغرافة برباعية كاملة دون رد لحساب الجولة ال7 من المجموعة B.

المواجهة التي جرت بملعب سحيم بن حمد بنادي قطر شهدت تسجيل ابن ولاية وهران الهدف الثالث لقطر في الدقيقة ال54.

كما وقع المُدافع المحوري لابطال إفريقيا سنة 2019 بمصر جمال الدين بن العمري الهدف الرابع لفريقه قطر في الدقيقة ال58.