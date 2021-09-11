بلايلي وبن العمري يسقطان في فخ التعادل في إفتتاح مباريات الدوري القطري

تعادل نادي قطر الذي يلعب له الدوليان الجزائريان يوسف بلايلي وجمال بن العمري أمام نادي الاهلي في إفتتاح مباريات دوري نجوم قطر بملعب سعود بن عبد الرحمان بمدينة الوكرة.

وإعتمد المدرب البرازيلي زي ريكاردو على الثنائي الجزائري طيلة الـ90 دقيقة بالرغم من مشاركتهم في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس العالم 2022 أمام كل من جيبوتي وبوركينافاسو.

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