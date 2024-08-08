بلايلي وتوغاي يشرعان في تربص مغلق بطبرقة التونسية

دخل الثنائي الجزائري يوسف بلايلي و محمد امين توغاي في تربص مغلق بطبرقة التونسي استعدادا للموسم الكروي الجديد.

ويعول بلايلي وتوغاي قيادة ناديهما الترجي التونسي، للفوز بالبطولة التونسية، و التألق في مساء منافسة كأس العالم للأندية، كما يعملان جاهدان على العودة إلى المنتخب الوطني في قادم الاستحقاقات.

كما أبدى يوسف بلايلي جاهزيته الكبيرة للتحدي الشخصي له، بعدما نشر صورة له برفقة توغاي، اليوم الخميس، عبر الصفحة الرسمية على “الإنستغرام” مشيرا إلى التحدي الكبير الذي ينتظره.