بلايلي وتوغاي يعودان بنقطة ثمينة أمام ساغراد الأنغولي في رابطة الأبطال

عاد الدوليان الجزائريان يوسف بلايلي ومحمد أمين توغاي، بنقطة ثمينة من أنغولا، بعدما فرض التعادل على نادي ساغراد أسبيرانسا في دور المجموعات من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وشارك يوسف بلايلي وتوغاي أساسيين، وقدما ما عليهما طيلة التسعين الدقيقة، وكان لهما الفضل في العودة بالتعادل الثمين من أنغولا.

وجرت المباراة بملعب 11 نوفمبر بأنغولا وأدارها الحكم عمر أرتان.

وسيكون الثنائي الجزائري مطالباً بالتركيز و العودة إلى التدريبات بشكل جدي، قبل الموعد المهم بملعب رادس أمام نادي بيراميدز المصري.