بلايلي وتوغاي يقودان الترجي التونسي للتتويج بكأس تونس للمرة الـ16

توج الثنائي الجزائري يوسف بلايلي ومحمد أمين توغاي، اليوم الأحد، بلقب كأس تونس عقب قيادتهما ناديهما الترجي التونسي للفوز بالمباراة النهائية على نادي الملعب التونسي بهدف دون رد.

وساهم اللاعبان الجزائريان بشكل بارز في تحقيق هذا الإنجاز، حيث شاركا في التشكيلة الأساسية، وظهرا بأداء مميز ساعد “المكشخة” على بسط سيطرتها خلال مجريات اللقاء.

وبهذا التتويج، يضيف الترجي لقب كأس تونس رقم 16 إلى خزائنه، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد مرات الفوز باللقب، ومتجاوزًا جميع الأندية التونسية، بما في ذلك غريمه التقليدي النادي الإفريقي.

ويأتي هذا التتويج ليؤكد الحضور القوي للاعبين الجزائريين في الملاعب التونسية، لا سيما مع الأندية الكبرى، حيث بات بلايلي وتوغاي من الركائز الأساسية في تشكيلة الترجي.

ويواصل الثنائي الجزائري تعزيز مكانته في الساحة المغاربية، في وقت تترقب فيه الجماهير الجزائرية ظهورهما مع المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة، بنفس الروح والانضباط.