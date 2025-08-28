بلايلي وتوغاي يقودان الترجي لانتصار جديد أمام مستقبل سليمان

واصل الدوليان الجزائريان يوسف بلايلي ومحمد أمين توغاي، تألقهما مع نادي الترجي الرياضي التونسي. وساهما بشكل مباشر في الفوز أمام مستقبل سليمان.

في إطار الجولة الرابعة من الدوري التونسي الممتاز.

بلايلي، الذي بدأ أساسياً، قدّم تمريرتين حاسمتين جديدتين في هذا اللقاء، بعدما بصم في اللقاء السابق أمام شبيبة القيروان على تمريرتين حاسمتين أيضا.

لاعب الخُضر، بصم على تمريرة حاسمة في الدقيقة 45+، حين نفذ ركنية متقنة وجدت رأسية زميله يان ساس، الذي أسكن الكرة الشباك.

وخلال الدقيقة الـ90 من اللقاء، قدم بلايلي، مجددا ركنية متقنة وجدت رأس زميله في المنتخب الجزائري توغاي. الذي سجل الهدف الثاني للترجي، مؤمنًا انتصارًا مهمًا للفريق الأحمر والأصفر.

وشارك بلايلي أساسيًا، وقدم مردودًا جيدًا قبل أن يغادر أرضية الميدان في اللحظات الأخيرة من المباراة، وهو حال توغاي الذي لعب كامل أطوار اللقاء، مؤكدًا من جديد صلابته الدفاعية وحضوره الهجومي في الكرات الثابتة.

هذه التمريرة الحاسمة هي الرابعة لبلايلي هذا الموسم، بالإضافة لهدفين سجلهما في أربع مباريات فقط خاضها مع “المكشخة”.

أما الوافد الجزائري الشاب كوسيلة بوعالية، فقد دخل بديلًا في الدقيقة الـ49. وقدم بعض اللمحات الجيدة، في انتظار أن يحصل على المزيد من الدقائق لإثبات نفسه ضمن التشكيلة الأساسية.

هذا الفوز يعزز من موقع الترجي في المركز الثاني، برصيد 8 نقاط وبفارق نقطتين عن الترجي الرياضي الجرجيسي.