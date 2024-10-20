بلايلي وتوغاي يواصلان عروضهما السيئة رفقة الترجي التونسي

تعرض الدوليان الجزائريان محمد أمين توغاي ويوسف بلايلي إلى خسارة جديدة في البطولة التونسية أمام نادي الترجي الجرجيسي.

وانتهت المباراة بخسارة قاسية بهدف مقابل صفر، في لقاء اندرج ضمن الجولة الخامسة من البطولة التونسية.

كما عرفت المباراة مشاركة الثنائي الجزائري الذي كان خارج الإطار وقدم مستويات ضعيفة حسب الإعلام التونسي.

ويحتل نادي “المكشخة” المركز السادس برصيد 8 نقاط بفارق 7 نقاط عن المتصدر الأولمبي الباجي، قبل الموعد الهام أمام النادي البنزرتي التي قد تقصف الخسارة بمدرب النادي كوردوزا.

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