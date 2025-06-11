بلايلي وتوقاي يطيران إلى أمريكا رفقة الترجي للمشاركة في كأس العالم للأندية

تنقل الثنائي الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، وأمين توقاي، اليوم الأربعاء، رفقة ناديهما الترجي التونسي، إلى أمريكا، تحسبا لمشاركتهم في كأس العالم للأندية.

ونشرت إدارة نادي الترجي التونسي، صور بعثة الفريق خلال تنقلها صباح اليوم الأربعاء، من مطار تونس، باتجاه أمريكا.

وظهر الثنائي الدولي الجزائري، بلايلي، وتوقاي، ضمن تعداد النادي التونسي، المعني بهذه السفرية المهمة.

يذكر أن كل من يوسف بلايلي، وأمين توقاي، يعتبران من الركائز الأساسية ضمن تشكيلة نادي الترجي الرياضي التونسي.