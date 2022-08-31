بلايلي وسليماني وبلقبلة أساسيون رفقة بريست أمام رين

عرفت قائمة بريست الفرنسي التي ستواجه رين، اليوم الخميس، في البطولة الفرنسية تواجد ثلاثي الخضر سليماني و بلايلي وبلقبة.

كما أعلن مدرب بريست عن قائمته الأساسية التي شهدت تواجد سليماني لأول مرة في التشكيلة الأساسية منذ تعاقده مع الفريق الفرنسي.

وستجري المباراة بملعب “روازوم بارك” على أمل رد الاعتبار بعد سباعية مونبيليه السابقة.

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